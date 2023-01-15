Герои СВО рассказали, как получали госнаграды из рук Путина в Ростове

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Напомним, новогоднее поздравление президента России Владимира Путина впервые было заснято за пределами Кремля. Оно было записано в военном штабе в Ростове-на-Дону. Накануне записи Путин вручил награды отличившимся военным.
По словам Тимофея Матвеева, который был награжден медалью «Золотая Звезда», они не ожидали появления президента. На торжественной церемонии российский президент также вручил бойцам спецоперации новогодние подарки, а девушкам подарил букеты цветов.