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Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Герои СВО рассказали, как получали госнаграды из рук Путина в Ростове

Сегодня, 10:48
Фото: Кадр из новогоднего видеообращения президента Владимира Путина
Путин в Ростове подвёл предварительные итоги СВО и поздравил россиян

Герои СВО рассказали, как получали госнаграды из рук Путина в Ростове 31 декабря

Подробности о том, как проходила церемония вручения госнаград участникам спецоперации в Ростове в новогоднюю ночь, сообщило Минобороны России.

Напомним, новогоднее поздравление президента России Владимира Путина впервые было заснято за пределами Кремля. Оно было записано в военном штабе в Ростове-на-Дону. Накануне записи Путин вручил награды отличившимся военным.

Военкор рассказал о военных, которым вручил Путин награды в Ростове
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По словам Тимофея Матвеева, который был награжден медалью «Золотая Звезда», они не ожидали появления президента. На торжественной церемонии российский президент также вручил бойцам спецоперации новогодние подарки, а девушкам подарил букеты цветов.

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