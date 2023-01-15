Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В воскресенье, 15 января, стало известно, что на остановке поезда «Москва — Владикавказ» в Ростове обнаружили мертвым спортсмена Георгия Гаглоева, который участвовал в состязаниях по смешанным единоборствам.
Первой версией гибели молодого мужчины стало убийство, а именно удушение подушкой, однако источник издания опроверг ее, заявив, что наиболее вероятной причиной стала тромбоэмболия — закупорка легочной артерии.
Напомним, ранее при загадочных обстоятельствах пропала тетя бойца Гаглоева, ее поиски взял под контроль глава Северной Осетии.