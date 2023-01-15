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Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Источник назвал предварительную причину смерти бойца ММА Гаглоева в Ростове

Сегодня, 10:07
Фото: pxhere.com
Причиной гибели бойца ММА Георгия Гаглоева могла стать тромбоэмболия легочной артерии, об этом сообщил источник портала «Известия».

В воскресенье, 15 января, стало известно, что на остановке поезда «Москва — Владикавказ» в Ростове обнаружили мертвым спортсмена Георгия Гаглоева, который участвовал в состязаниях по смешанным единоборствам. 

Убийство бойца MMA Гаглоева в Ростовской области опровергли
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Первой версией гибели молодого мужчины стало убийство, а именно удушение подушкой, однако источник издания опроверг ее, заявив, что наиболее вероятной причиной стала тромбоэмболия — закупорка легочной артерии. 

Напомним, ранее при загадочных обстоятельствах пропала тетя бойца Гаглоева, ее поиски взял под контроль глава Северной Осетии.

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