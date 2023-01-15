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Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Канатную дорогу в Ростове могут продлить на одну остановку на левом берегу Дона

Сегодня, 06:52
Фото: pxhere.com
В Ростове могут продлить канатную дорогу по левому берегу Дону с помощью еще одной остановки, об этом рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

На последней пресс-конференции с представителями СМИ сити-менеджер рассказал, что город не может найти инвестора, который хотел бы вложить средства в строительство канатной дороги через реку Дон. Несмотря на это, власти рассматривают возможность продлить канатную дорогу на левом берегу Дона с помощью еще одной остановки, которая должна появиться на Гребном канале. 

Алексей Логвиненко рассказал, что такое предложение внес губернатор Василий Голубев, который считает, что у канатной дороги должна быть техническая возможность для продления. 

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В настоящий момент проект включает в себя четыре станции с остановками на Театральном спуске, смотровой площадке, Зеленом острове и рядом со стадионом «Ростов-Арена».

Ранее власти объявили о начале процедур по выкупу земли на Театральном спуске.

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