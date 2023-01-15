Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
На последней пресс-конференции с представителями СМИ сити-менеджер рассказал, что город не может найти инвестора, который хотел бы вложить средства в строительство канатной дороги через реку Дон. Несмотря на это, власти рассматривают возможность продлить канатную дорогу на левом берегу Дона с помощью еще одной остановки, которая должна появиться на Гребном канале.
Алексей Логвиненко рассказал, что такое предложение внес губернатор Василий Голубев, который считает, что у канатной дороги должна быть техническая возможность для продления.
В настоящий момент проект включает в себя четыре станции с остановками на Театральном спуске, смотровой площадке, Зеленом острове и рядом со стадионом «Ростов-Арена».
Ранее власти объявили о начале процедур по выкупу земли на Театральном спуске.