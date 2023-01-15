На последней пресс-конференции с представителями СМИ сити-менеджер рассказал, что город не может найти инвестора, который хотел бы вложить средства в строительство канатной дороги через реку Дон. Несмотря на это, власти рассматривают возможность продлить канатную дорогу на левом берегу Дона с помощью еще одной остановки, которая должна появиться на Гребном канале.