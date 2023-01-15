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Posted Сегодня, 17:50

Published Сегодня, 17:50

Modified Сегодня, 17:53

Updated Сегодня, 17:53

Ошибочно мобилизованного медика из Батайска вернули домой

Сегодня, 17:50
Фото: 1MI
Ошибочно мобилизованного медика из Батайска вернули домой
В Ростовской области было отменено решение комиссии о частичной мобилизации медика из Батайска, об этом сообщил депутат Госдумы от региона Антон Гетта.

По словам парламентария, к нему обратилась супруга мобилизованного жителя Батайска. Женщина рассказала, что должность мужа в области медицины подлежала бронированию. Однако, выписка по бронированию была получена позднее, чем прошел призыв.

В связи с этим депутат обратился к губернатору Ростовской области Василию Голубеву, который является председателем региональной призывной комиссии по мобилизации граждан.

После того, как документы рассмотрели, решение о призыве батайчанина по частичной мобилизации отменили. 

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Ранее стало известно, что журналисты обращались в донской пресс-центр, чтобы узнать сроки демобилизации, однако там на их запрос не ответили.

 

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