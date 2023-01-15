Posted Сегодня, 17:50
Published Сегодня, 17:50
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
По словам парламентария, к нему обратилась супруга мобилизованного жителя Батайска. Женщина рассказала, что должность мужа в области медицины подлежала бронированию. Однако, выписка по бронированию была получена позднее, чем прошел призыв.
В связи с этим депутат обратился к губернатору Ростовской области Василию Голубеву, который является председателем региональной призывной комиссии по мобилизации граждан.
После того, как документы рассмотрели, решение о призыве батайчанина по частичной мобилизации отменили.
Ранее стало известно, что журналисты обращались в донской пресс-центр, чтобы узнать сроки демобилизации, однако там на их запрос не ответили.