rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Погибшая в самолете в Непале ростовчанка летела с супругом и его братом

Сегодня, 15:08
Фото: 1MI
В авиакатастрофе 15 января в Непале погибли три жителя Ростова-на-Дону, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, что авиакатастрофа, унесшая жизни 72 человек, произошла в Непале 15 января. На борту находились четыре россиянина.

Среди них оказалась ростовчанка Виктория Алтунина, ее муж Виктор Лыгин и его брат Юрий Лыгин. Все трое проживали в Ростове-на-Дону.

При крушении самолета в Непале 15 января погибла ростовчанка Виктория Алтунина
Узнать подробнее

О Виктории Алтуниной известно, что она могла ранее работать в Информационном отделе Ростовской-на-Дону епархии, где выполняла функции редактора сайта. И Виктория, и ее муж очень много путешествовали. Осенью они отправились в Индию, в Непал они прилетели несколько дней назад. Свое последнее фото ростовчанка сделала перед посадкой в самолет.

Читайте также:
Международный аэропорт Ростова-на-Дону будет закрыт до особого распоряженияВ Росавиации опровергли открытие аэропорта Платов в Ростове-на-Дону с 15 январяГубернатор Голубев рассказал, как путешествует с закрытым в Ростове аэропортом Платов
#Елена Янкевич#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Транспорт#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие
Подпишитесь
Канатную дорогу в Ростове могут продлить на одну остановку на левом берегу Дона
Сегодня, 06:52
Стали известны подробности обысков в администрации Новочеркасска 13 января
Сегодня, 06:35
В Таганроге закрыли социальный приют для бездомных в 2023 году
Сегодня, 06:26
Стала известна причина смерти бойца MMA Гаглоева, найденного в поезде в Ростове
Сегодня, 06:12
Мобилизованным из Ростовской области объявили сроки возвращения домой
Сегодня, 05:39
Ростовчанка обнаружила кишащую тараканами пеленальную комнату в ТРЦ «Мегамаг»
Сегодня, 05:13