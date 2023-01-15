Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Напомним, что авиакатастрофа, унесшая жизни 72 человек, произошла в Непале 15 января. На борту находились четыре россиянина.
Среди них оказалась ростовчанка Виктория Алтунина, ее муж Виктор Лыгин и его брат Юрий Лыгин. Все трое проживали в Ростове-на-Дону.
О Виктории Алтуниной известно, что она могла ранее работать в Информационном отделе Ростовской-на-Дону епархии, где выполняла функции редактора сайта. И Виктория, и ее муж очень много путешествовали. Осенью они отправились в Индию, в Непал они прилетели несколько дней назад. Свое последнее фото ростовчанка сделала перед посадкой в самолет.