Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Напомним, что авиакатастрофа произошла 15 января. На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, все они погибли. Причиной крушения могла стать техническая неисправность и погодные условия.
Посольство России в Непале подтвердило, что в самолете летели четыре гражданина РФ. Среди них жительница Ростова Виктория Алтунина, ее супруг Виктор Лыгин, его брат Юрий Лыгин, а также блогер из Москвы Елена Бандуро.
Алтунина, находясь в самолете, отправила свое последнее сообщение перед самым вылетом.
СМИ также сообщили, что Алтунина могла ранее работать в Информационном отделе Ростовской-на-Дону епархии, где выполняла функции редактора сайта.
Ранее стало известно, что в Ростовской области начнут учения военнослужащие смешанного авиационного соединения ВВС ПВО Южного военного округа.