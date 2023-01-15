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Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

При крушении самолета в Непале 15 января погибла ростовчанка Виктория Алтунина

Сегодня, 14:52
Фото: 1MI
Одной из 72 жертв крушения самолета ATR 72 в Непале стала жительница Ростова Виктория Алтунина, сообщил телеграм-канал SHOT.

Напомним, что авиакатастрофа произошла 15 января. На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, все они погибли. Причиной крушения могла стать техническая неисправность и погодные условия.

Посольство России в Непале подтвердило, что в самолете летели четыре гражданина РФ. Среди них жительница Ростова Виктория Алтунина, ее супруг Виктор Лыгин, его брат Юрий Лыгин, а также блогер из Москвы Елена Бандуро.

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Алтунина, находясь в самолете, отправила свое последнее сообщение перед самым вылетом.

СМИ также сообщили, что Алтунина могла ранее работать в Информационном отделе Ростовской-на-Дону епархии, где выполняла функции редактора сайта.

Ранее стало известно, что в Ростовской области начнут учения военнослужащие смешанного авиационного соединения ВВС ПВО Южного военного округа.

 

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