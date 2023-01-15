Посольство России в Непале подтвердило, что в самолете летели четыре гражданина РФ. Среди них жительница Ростова Виктория Алтунина, ее супруг Виктор Лыгин, его брат Юрий Лыгин, а также блогер из Москвы Елена Бандуро.