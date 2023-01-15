В своей беседе с порталом «Известия» аналитики рассказали, что Челябинск, Омск и Волгоград вошли в тройку федеральных лидеров среди городов, предоставляющих возможность купить наибольшее количество квадратных метров жилья за материнский капитал. В этих городах на материнский капитал в среднем можно приобрести от 6,5 до восьми квадратных метров жилья. За ними в пятерку лидеров вошли Воронеж и Пермь, где можно купить 6,2 и 5,8 квадратных метров соответственно.