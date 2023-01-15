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Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Ростов вошел в топ-10 городов по доступности покупки вторичного жилья за маткапитал

Сегодня, 07:21
Фото: pxhere.com
Ростов-на-Дону занял седьмое место в рейтинге доступности покупки вторичного жилья за материнский капитал среди крупных городов России, результатами исследования поделились аналитики компании «Этажи».

В своей беседе с порталом «Известия» аналитики рассказали, что Челябинск, Омск и Волгоград вошли в тройку федеральных лидеров среди городов, предоставляющих возможность купить наибольшее количество квадратных метров жилья за материнский капитал. В этих городах на материнский капитал в среднем можно приобрести от 6,5 до восьми квадратных метров жилья. За ними в пятерку лидеров вошли Воронеж и Пермь, где можно купить 6,2 и 5,8 квадратных метров соответственно. 

Ростов-на-Дону оказался на седьмом месте рейтинга с показателем 5,5 квадратных метра жилья на вторичном рынке, что на 0,1 квадрата меньше среднего федерального показателя. 

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Тем временем, аналитики сообщают, что с 1 февраля ожидается индексация материнского капитала, которая спровоцирует рост показателей спроса на вторичное жилье. Замглавы ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова добавила, что молодые семьи уже начали подбор квартир из-за опасений, что после индексации маткапитала цены на жилье также начнут расти. 

Ранее жительница Ростовской области выдумала четырех детей, получила статус многодетной матери и жила на пособия.

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