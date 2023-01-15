Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
В субботу, 14 января, Telegram-канал «Ростов Папа» поделился фото пеленальной комнаты в торговом центре «Мегамаг», где местная жительница запечатлела нашествие тараканов.
Женщина сообщила, что посещала ТРЦ с грудным ребенком, когда ей потребовалось воспользоваться комнатой для пеленаний. Ростовчанка только успела положить сына на стол, когда заметила трех тараканов на стене. После этого она резко отодвинула стол с ребенком и увидела еще пять тараканов на стене ближе к полу.
«Не прогонишь, они ничего не боятся. Забрала ребёнка, беру свою пеленку, с неё тоже два[прим. редакции — таракана] падают, пришлось ее там же выкинуть. После посещения волосы стоят дыбом, хочется сжечь всю одежду», — рассказала ростовчанка, назвав состояние комнаты позорным.
Ранее пациенты одной из больниц Азова рассказали о кишащем тараканами инфекционном отделении.