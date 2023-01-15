Женщина сообщила, что посещала ТРЦ с грудным ребенком, когда ей потребовалось воспользоваться комнатой для пеленаний. Ростовчанка только успела положить сына на стол, когда заметила трех тараканов на стене. После этого она резко отодвинула стол с ребенком и увидела еще пять тараканов на стене ближе к полу.