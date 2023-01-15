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Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Ростовская область за 15 лет не получила деньги на строительство рыбоходного канала

Сегодня, 08:21
Фото: donland.ru
В Ростовской области уже 15 лет ждут средств на строительство обходного рыбоводного канала Кочетовского гидроузла, обещанных федеральными властями, об этом рассказала глава управления развития рыбохозяйственного комплекса регионального минсельхоза Татьяна Жуменко.

Портал Dоnnеws сообщил, что, по словам Жуменко, еще 15 лет назад регион договаривался с федеральным правительством о программе восстановления водных биологических ресурсов. Для этого требовалось не только провести реконструкцию рыбоводных заводов, но и построить обход Кочетовского гидроузла. 

Представитель ведомства сообщила, что сейчас на Дону собираются провести работы по реконструкции Донского осетрового и Аксайско-Донского рыбоводного заводов, а также научного центра аквакультуры «Взморье». Реконструкцию планируют завершить к 2030 году, после чего предприятия смогут выпускать около 50 миллионов единиц молоди рыбы каждый год, что втрое больше текущих показателей выпуска. 

Тем временем, проблемным остается вопрос строительства обхода Кочетовского гидроузла, реализация этой инициативы, по словам экспертов, должна увеличить воспроизводство рыбы как минимум на 50%, однако деньги на него до сих пор не поступили. 

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Бывший министр сельского хозяйства Ростовской области Вячеслав Василенко напомнил, что деньги на строительство объекта в федеральном правительстве обещали выделить еще 15 лет назад, при этом поручив донским властям заняться строительством Усть-Манычского гидроузла. Гидроузел ввели в эксплуатацию еще в 2008 году, а денег на строительство обхода все нет.

«Нас по сути обманули<…>И вот уже 15-й год пошёл, а они нас всё кормят обещаниями», — рассказал Василенко, а Жуменко добавила, что в настоящий момент строительство объекта оценивают в 2,5 миллиарда рублей. 

Напомним, еще в 2018 году власти сообщали, что на строительство обхода выделили два миллиарда рублей, однако дело так и не сдвинулось с мертвой точки. 

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