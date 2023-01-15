Представитель ведомства сообщила, что сейчас на Дону собираются провести работы по реконструкции Донского осетрового и Аксайско-Донского рыбоводного заводов, а также научного центра аквакультуры «Взморье». Реконструкцию планируют завершить к 2030 году, после чего предприятия смогут выпускать около 50 миллионов единиц молоди рыбы каждый год, что втрое больше текущих показателей выпуска.