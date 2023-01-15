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Posted Сегодня, 05:56

Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

Силовики нагрянули с обысками в департамент ЖКХ Новочеркасска 13 января

Сегодня, 05:56
Фото: pxhere.com
В Новочеркасске сообщили о проверке силовиками департамента ЖКХ, который заподозрили в увеличении стоимости контрактов на уборку города.

Источник портала «Блокнот. Ростов» сообщил, что в пятницу, 13 января, в администрации Новочеркасска прошли обыски. По данным информатора, они начались во второй половине дня, и основным предметом интереса правоохранительных органов стали контракты по уборке городских улиц. 

«Есть подозрение, что некоторые из них были задвоены», — цитирует издание слова источника.

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Напомним, ранее ростовчан шокировал размер взятки сотрудникам отдела по борьбе с коррупцией, по предварительной информации, речь шла о сумме 40 миллионов рублей. В ходе расследования обыски провели в отделе экономической безопасности и борьбы с коррупцией города. 

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