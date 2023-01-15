Источник портала «Блокнот. Ростов» сообщил, что в пятницу, 13 января, в администрации Новочеркасска прошли обыски. По данным информатора, они начались во второй половине дня, и основным предметом интереса правоохранительных органов стали контракты по уборке городских улиц.