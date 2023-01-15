Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Источник портала «Блокнот. Ростов» сообщил, что в пятницу, 13 января, в администрации Новочеркасска прошли обыски. По данным информатора, они начались во второй половине дня, и основным предметом интереса правоохранительных органов стали контракты по уборке городских улиц.
«Есть подозрение, что некоторые из них были задвоены», — цитирует издание слова источника.
Напомним, ранее ростовчан шокировал размер взятки сотрудникам отдела по борьбе с коррупцией, по предварительной информации, речь шла о сумме 40 миллионов рублей. В ходе расследования обыски провели в отделе экономической безопасности и борьбы с коррупцией города.