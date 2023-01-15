Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Днем в Ростовской области будет преимущественно облачно с прояснениями. Небольшой снег может сменяться мокрым снегом и дождем.
В ночные часы ожидается туман, а под утро может быть гололедица. При этом порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет понижаться до минус 5 градусов. Днем столбики термометров покажут минус 8 градусов. На юге региона воздух прогреется до плюс 4 градусов.
Ранее синоптики пообещали, что с 16 января в Ростовской области потеплеет, а осадков не будет.