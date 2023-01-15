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Posted Сегодня, 18:08

Published Сегодня, 18:08

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

Синоптики предупредили о морозе до -8 градусов и снеге в Ростовской области 16 января

Сегодня, 18:08
Фото: 1MI
Синоптики предупредили о морозе до -8 градусов и снеге в Ростовской области 16 января
Жителей Ростовской области предупредили о снеге с дождем и сильном ветре в понедельник, 16 января, заявили в главном управлении МЧС по Москве.
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Погода

Днем в Ростовской области будет преимущественно облачно с прояснениями. Небольшой снег может сменяться мокрым снегом и дождем. 

В ночные часы ожидается туман, а под утро может быть гололедица. При этом порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Снег с дождем будут идти все выходные в Ростове-на-Дону с 14 января
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Температура воздуха ночью будет понижаться до минус 5 градусов. Днем столбики термометров покажут минус 8 градусов. На юге региона воздух прогреется до плюс 4 градусов.

Ранее синоптики пообещали, что с 16 января в Ростовской области потеплеет, а осадков не будет. 

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