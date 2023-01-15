Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Сообщается, что спортсмена могли задушить подушкой. Кто это сделал, пока неизвестно. Однако его убийство могло якобы быть связано с исчезновением тети бойца Риммы Гаглоевой, которая пропала в феврале 2022 года в Чечне.
По данным канала Гаглоев занимался активными поисками родственницы - известной на Кавказе гадалки. Родственники полагают, что Риммы Гаглоевой также нет в живых, поскольку автомобиль женщины до ее исчезновения преследовали неизвестные.
Родным спортсмена уже сообщили о случившемся, они уже выехали в Ростов.
Напомним, что тело Гаглоева со следами насильственной смерти нашли в вагоне поезда в Ростове 14 января.