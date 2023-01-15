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Posted Сегодня, 06:12

Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Стала известна причина смерти бойца MMA Гаглоева, найденного в поезде в Ростове

Сегодня, 06:12
Фото: 1MI
Стала известна причина смерти бойца MMA Гаглоева, найденного в поезде в Ростове
Причиной смерти бойца MMA Георгия Гаглоева, труп которого обнаружили во время остановки в Ростове поезда Москва - Владикавказ, могло стать убийство, сообщил телеканал BAZA со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что спортсмена могли задушить подушкой. Кто это сделал, пока неизвестно. Однако его убийство могло якобы быть связано с исчезновением тети бойца  Риммы Гаглоевой, которая пропала в феврале 2022 года в Чечне.

По данным канала Гаглоев занимался активными поисками родственницы - известной на Кавказе гадалки. Родственники полагают, что Риммы Гаглоевой также нет в живых, поскольку автомобиль женщины до ее исчезновения преследовали неизвестные.

 

Труп бойца MMA Георгия Гаглоева нашли в поезде в Ростове 14 января
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Родным спортсмена уже сообщили о случившемся, они уже выехали в Ростов.

Напомним, что тело Гаглоева со следами насильственной смерти нашли в вагоне поезда в Ростове 14 января.

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