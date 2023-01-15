Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:36
Силовики нагрянули в мэрию с обысками во второй половине дня. Сообщается, что представителей правоохранительных органов интересовали контракты по уборке городских улиц.
По данным источника издания, департамент ЖКХ города подозревают в том, что некоторые из контрактов могут быть задвоены.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области в 2022 году стали вдвое чаще давать взятки. За 11 месяцев было зарегистрировано 74 таких преступления.