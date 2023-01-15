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Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Стали известны подробности обысков в администрации Новочеркасска 13 января

Сегодня, 06:35
Фото: 1MI
Стали известны подробности обысков в администрации Новочеркасска 13 января
В администрации города Новочеркасска в пятницу, 13 января, прошли обыски, которые прошли в департаменте ЖКХ, говорится в сообщении “Блокнoт-Pocтoв”.

Силовики нагрянули в мэрию с обысками во второй половине дня. Сообщается, что представителей правоохранительных органов интересовали контракты по уборке городских улиц.

По данным источника издания, департамент ЖКХ города подозревают в том, что некоторые из контрактов могут быть задвоены. 

Силовики нагрянули с обысками в департамент ЖКХ Новочеркасска 13 января
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Ранее сообщалось, что в Ростовской области в 2022 году стали вдвое чаще давать взятки. За 11 месяцев было зарегистрировано 74 таких преступления.

 

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