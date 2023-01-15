rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:04

Published Сегодня, 18:04

Modified Сегодня, 18:06

Updated Сегодня, 18:06

Стало известно, кем работала погибшая в Непале ростовчанка Виктория Алтунина

Сегодня, 18:04
Фото: 1MI
Стало известно, кем работала погибшая в Непале ростовчанка Виктория Алтунина
Погибшая в авиакатастрофе в Непале жительница Ростова Виктория Алтунина предположительно преподавала русский язык в вузах города, сообщает портал «MК — Ростoв-на-Донy».

Кроме того, известно, что ранее Алтунина работала в Информационном отделе Ростовской-на-Дону епархии, где выполняла функции редактора сайта. Знакомые супружеской пары сообщили, что Виктория и Виктор не так давно открыли в центре Ростова кафе с итальянским мороженым.

Алтунина и ее муж много путешествовали по России и миру. На одном из снимков она стоит в группе людей, среди которых президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга.

При крушении самолета в Непале 15 января погибла ростовчанка Виктория Алтунина
Узнать подробнее

После получения дипломов бакалавра и магистра по направлению «Филологическое образование» она окончила аспирантуру по специальности «Русский язык» в Южном федеральном университете.

Ранее в сети появились фотографии, сделанные Викторией Алтуниной за несколько минут до собственной гибели на борту самолета, разбившегося в Непале.

Читайте также:
Погибшая в самолете в Непале ростовчанка летела с супругом и его братом
#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Авиакатастрофа#Происшествие
Подпишитесь
Итоги недели: ВСУ потеряли карты с планом нападения на Ростов, а в поле упала ракета
Сегодня, 16:37
Улетели зимовать: что известно о семье из Ростова, погибшей в авиакатастрофе в Непале
Сегодня, 18:49
Ошибочно мобилизованного медика из Батайска вернули домой
Сегодня, 17:50
Военный эксперт Безсонов пожаловался, что в СДЭКе Ростова не приняли бронежилет
Сегодня, 16:28
Синоптики предупредили о морозе до -8 градусов и снеге в Ростовской области 16 января
Сегодня, 18:08
Брошенные в Ростове внедорожники ОБСЕ заметили на границе с ЛНР
Сегодня, 15:15