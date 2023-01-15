Кроме того, известно, что ранее Алтунина работала в Информационном отделе Ростовской-на-Дону епархии, где выполняла функции редактора сайта. Знакомые супружеской пары сообщили, что Виктория и Виктор не так давно открыли в центре Ростова кафе с итальянским мороженым.