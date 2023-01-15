Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
Кроме того, известно, что ранее Алтунина работала в Информационном отделе Ростовской-на-Дону епархии, где выполняла функции редактора сайта. Знакомые супружеской пары сообщили, что Виктория и Виктор не так давно открыли в центре Ростова кафе с итальянским мороженым.
Алтунина и ее муж много путешествовали по России и миру. На одном из снимков она стоит в группе людей, среди которых президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга.
После получения дипломов бакалавра и магистра по направлению «Филологическое образование» она окончила аспирантуру по специальности «Русский язык» в Южном федеральном университете.
Ранее в сети появились фотографии, сделанные Викторией Алтуниной за несколько минут до собственной гибели на борту самолета, разбившегося в Непале.