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Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Труп бойца MMA Георгия Гаглоева нашли в поезде в Ростове 14 января

Сегодня, 05:53
Фото: 1MI
Во время стоянки в Ростове-на-Дону поезда Москва - Владикавказ был найден мертвым боец MMA Георгий Гаглоев, передает телеграм-канал Baza.

Сообщается, что спортсмена задушили подушкой. Его тело обнаружили во время остановки поезда на вокзале Ростов-Главный. Родным бойца уже сообщили о произошедшем.

По данным BAZA Гаглоев направлялся в республики Северного Кавказа, чтобы разыскать свою родственницу - тетю Римму Гаглоеву. Известная гадалка пропала около года назад в Чечне, до ее исчезновения автомобиль женщины кто-то преследовал.

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Ранее RostovGazeta писала, что в ходе спецоперации пропал без вести 20-летний уроженец Азова Василий Бабенко, который являлся служителем церкви. Военнослужащий перестал выходить на связь 1 ноября в районе Докучаевска.

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