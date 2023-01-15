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Published Сегодня, 05:53
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Сообщается, что спортсмена задушили подушкой. Его тело обнаружили во время остановки поезда на вокзале Ростов-Главный. Родным бойца уже сообщили о произошедшем.
По данным BAZA Гаглоев направлялся в республики Северного Кавказа, чтобы разыскать свою родственницу - тетю Римму Гаглоеву. Известная гадалка пропала около года назад в Чечне, до ее исчезновения автомобиль женщины кто-то преследовал.
Ранее RostovGazeta писала, что в ходе спецоперации пропал без вести 20-летний уроженец Азова Василий Бабенко, который являлся служителем церкви. Военнослужащий перестал выходить на связь 1 ноября в районе Докучаевска.