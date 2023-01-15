По данным BAZA Гаглоев направлялся в республики Северного Кавказа, чтобы разыскать свою родственницу - тетю Римму Гаглоеву. Известная гадалка пропала около года назад в Чечне, до ее исчезновения автомобиль женщины кто-то преследовал.