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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Убийство бойца MMA Гаглоева в Ростовской области опровергли

Сегодня, 09:25
Фото: 1MI

Появились подробности смерти бойца MMA Гаглоева, труп которого нашли в Ростове

Следов насильственной смерти на теле бойца MMA Георгия Гаглоева, тело которого было найдено в вагоне поезда на станции в Ростове, не обнаружено, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах Северной Осетии.

Ранее появилась информация, что спортсмена могли убить подушкой. Однако правоохранители позже опровергли эту версию. Пока точных данных о том, что же стало причиной смерти Гаглоева, нет. Об этом станет известно, когда будет завершена экспертиза.

Труп бойца MMA Георгия Гаглоева нашли в поезде в Ростове 14 января
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Тело бойца было обнаружено на верхней полке плацкартного вагона поезда. Состав направлялся из Москвы во Владикавказ. На станции в Ростове-на-Дону Гаглоева нашли мертвым 14 января.

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