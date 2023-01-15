Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Ранее появилась информация, что спортсмена могли убить подушкой. Однако правоохранители позже опровергли эту версию. Пока точных данных о том, что же стало причиной смерти Гаглоева, нет. Об этом станет известно, когда будет завершена экспертиза.
Тело бойца было обнаружено на верхней полке плацкартного вагона поезда. Состав направлялся из Москвы во Владикавказ. На станции в Ростове-на-Дону Гаглоева нашли мертвым 14 января.