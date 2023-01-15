Что известно о семье из Ростова, погибшей в авиакатастрофе в Непале

Из социальных сетей Виктории Алтуниной следует, что она много путешествовала и вела активную социальную жизнь. Например, на одном из снимков она стоит в группе людей, среди которых президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга. В другом своем посте в блоге девушка рассказала, что два года подряд читала на площадке РИНХ текст для Тотального диктанта, а в 2022 году она решила написать его сама вместе с другими участниками.