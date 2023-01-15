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Posted Сегодня, 18:49

Published Сегодня, 18:49

Modified Сегодня, 18:51

Updated Сегодня, 18:51

Улетели зимовать: что известно о семье из Ростова, погибшей в авиакатастрофе в Непале

Сегодня, 18:49
Фото: Социальные сети Виктории Алтуниной
Что известно о семье из Ростова, погибшей в авиакатастрофе в Непале
Трое туристов из Ростова разбились в самолете авиакомпании Yeti Airlines на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Покхара в Непале. Что известно о погибших в материале RostovGazeta.

Что произошло в Непале

Из сообщений СМИ известно, что на взлетно-посадочной полосе в Непале разбился самолет ATR 72, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они погибли.

На видео, опубликованном в Сети видно, как воздушное судно перед крушением накренилось в бок, а потом пропало из обзора съемки. Причиной авиакатастрофы могли стать технические проблемы или погодные условия.

Кто из россиян был на борту

В посольстве РФ в Непале сообщили о гибели четырех россиян в авиакатастрофе в Покхаре. Среди них оказалась тревел-блогер из Москвы Елена Бандуро, которая любила делиться с подписчиками впечатлениями от своих поездок. На этот раз Елена также сделала селфи, под которым сообщила, что вылетает в Непал.

 

При крушении самолета в Непале 15 января погибла ростовчанка Виктория Алтунина
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Остальные погибшие россияне оказались жителями Ростова-на-Дону. Среди них преподаватель русского языка Виктория Алтунина, ее супруг предприниматель Виктор Лугин и его двоюродный брат Юрий Лугин.

Что ростовчане делали в Непале

Из социальных сетей Виктории Алтуниной следует, что она много путешествовала и вела активную социальную жизнь. Например, на одном из снимков она стоит в группе людей, среди которых президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга. В другом своем посте в блоге девушка рассказала, что два года подряд читала на площадке РИНХ текст для Тотального диктанта, а в 2022 году она решила написать его сама вместе с другими участниками.

 

В авиакатастрофе в Непале 15 января погибли трое ростовчан
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Супруги отправились на зимовку в Индию осенью 2022 года. Там Виктория отпраздновала свой день рождения 15 ноября. Кроме Индии ростовчанка успела побывать в Италии, в Египте, Доминикане, Венесуэле, в Мексике и других странах, объездила множество уголков России, например, в 2021 году она посетила Ямал, а летом 2022 года - Камчатку.

За несколько дней до катастрофы Виктория с мужем Виктором и его троюродным братом Юрием прилетели в Непал. Девушка делилась снимками достопримечательностей из своего путешествия. Публиковала истории с национальными блюдами. Ее последней фотографией стал снимок во время посадки на самолет за несколько минут до гибели.

 

Ростовчанка Виктория Алтунина показала самолет в Непале за несколько минут до смерти
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Чем занимались погибшие в Непале ростовчане

Виктория и Виктор поженились весной 2018 года. Детей у пары не было. Девушка какое-то время работала в информационном отделе Ростовской-на-Дону епархии, где выполняла функции редактора сайта. Известно, что она после получения дипломов бакалавра и магистра по направлению «Филологическое образование» окончила аспирантуру по специальности «Русский язык» в Южном федеральном университете и преподавала этот предмет.

О ее супруге и его брате почти ничего не известно. СМИ сообщили, что Виктор Лугин являлся предпринимателем. А семейная пара якобы не так давно открыла на Пушкинской кафе, где готовили итальянское мороженое.

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