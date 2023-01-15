В авиакатастрофе в Непале 15 января погибли трое ростовчан

Posted 15 января 2023, 17:31
Published 15 января 2023, 17:31
Modified 15 января 2023, 17:33
Updated 15 января 2023, 17:33
Всего в самолете было 72 человека, среди которых четверо россиян. Трое из них - жители Ростова. Это Виктория Алтунина, Виктор Лыгин и Юрий Лыгин. Еще одна женщина - Елена Бандуро оказалась из Москвы.
Известно, что Виктория Алтунина и Виктор Лыгин были супругами, они поженились в 2018 году, детей у них не было. Юрий Лыгин приходился родственником Виктору. Супруги недавно открыли в Ростове кафе. Алтунина часто выкладывала фото своих путешествий. Последняя фотография была сделана всего за несколько минут до ее гибели.
Семья еще в октябре отправилась на зимовку в Индию, несколько дней назад они прилетели в Непал.