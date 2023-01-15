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Posted Сегодня, 17:31

Published Сегодня, 17:31

Modified Сегодня, 17:33

Updated Сегодня, 17:33

В авиакатастрофе в Непале 15 января погибли трое ростовчан

Сегодня, 17:31
Фото: 1MI
Трое жителей Ростова погибли при крушении самолета в Непале, сообщили в местном управлении гражданской авиации.

Всего в самолете было 72 человека, среди которых четверо россиян. Трое из них - жители Ростова. Это Виктория Алтунина, Виктор Лыгин и Юрий Лыгин. Еще одна женщина - Елена Бандуро оказалась из Москвы.

Ростовчанка Виктория Алтунина показала самолет в Непале за несколько минут до смерти
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Известно, что Виктория Алтунина и Виктор Лыгин были супругами, они поженились в 2018 году, детей у них не было. Юрий Лыгин приходился родственником Виктору. Супруги недавно открыли в Ростове кафе. Алтунина часто выкладывала фото своих путешествий. Последняя фотография была сделана всего за несколько минут до ее гибели.

Семья еще в октябре отправилась на зимовку в Индию, несколько дней назад они прилетели в Непал.

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