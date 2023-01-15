Известно, что Виктория Алтунина и Виктор Лыгин были супругами, они поженились в 2018 году, детей у них не было. Юрий Лыгин приходился родственником Виктору. Супруги недавно открыли в Ростове кафе. Алтунина часто выкладывала фото своих путешествий. Последняя фотография была сделана всего за несколько минут до ее гибели.