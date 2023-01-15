В Ростове на Чкаловском водитель иномарки насмерть сбил женщину

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Авария произошла недалеко от дома 66 по улице Вятской. 46-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте в 21.20 мск. В этот момент ее сбила машина Hyundai Solaris, за рулем которой находился мужчина 1963 года рождения.
Известно, что женщина, получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась до приезда скорой помощи.
Ранее водитель Mercedes-Benz стал виновником аварии с участием четырех машин. Водитель иномарки, а также его пассажир, были госпитализированы.