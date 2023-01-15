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Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

В Ростове на Чкаловском водитель иномарки насмерть сбил женщину

Сегодня, 11:24
Фото: 1MI
ДТП

В Ростове на Чкаловском водитель иномарки насмерть сбил женщину

Смертельное ДТП произошло в Чкаловском микрорайоне Ростова вечером 14 января, сообщили в пресс-службе донского управления Госавтоинспекции.
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Дтп

Авария произошла недалеко от дома 66 по улице Вятской. 46-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте в 21.20 мск. В этот момент ее сбила машина Hyundai Solaris, за рулем которой находился мужчина 1963 года рождения.

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Известно, что женщина, получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась до приезда скорой помощи. 

Ранее водитель Mercedes-Benz стал виновником аварии с участием четырех машин. Водитель иномарки, а также его пассажир, были госпитализированы.

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