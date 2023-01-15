В Ростове на улице Украинской асфальт уложили прямо в грязь

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Житель Ростова заснял на видео, как дорожники укладывают асфальт в грязь на улице Украинской в Первомайском районе. Ролик опубликован в группе «Ростов. Главный» в социальной сети ВКонтакте.
При производстве работ была нарушена технология укладки асфальта. Дорожники не стали проводить подготовительные работы.
«Выдрали ямы. Не продули, не прочистили. В грязь кладут новый асфальт», - комментирует за кадром действия дорожников возмущенный ростовчанин.
Ранее стало известно, что с начала 2023 года дорожники уже успели устранить повреждения на площади 1015 квадратных метров.