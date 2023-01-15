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Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

В Ростове на улице Украинской асфальт уложили прямо в грязь

Сегодня, 13:10
Фото: 1MI
Жителя Ростова возмутила технология укладки асфальта на улице Украинской, сообщили они в соцсетях.

Житель Ростова заснял на видео, как дорожники укладывают асфальт в грязь на улице Украинской в Первомайском районе. Ролик опубликован в группе «Ростов. Главный» в социальной сети ВКонтакте.

При производстве работ была нарушена технология укладки асфальта. Дорожники не стали проводить подготовительные работы.

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«Выдрали ямы. Не продули, не прочистили. В грязь кладут новый асфальт», - комментирует за кадром действия дорожников возмущенный ростовчанин.

Ранее стало известно, что с начала 2023 года дорожники уже успели устранить повреждения на площади 1015 квадратных метров.

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