Так ежегодно для прихожан были подготовлены купель Гремучего источника на улице Портовой, 72, Серафимовского источника в Ботаническом саду, святого Георгиевского источника в переулке Красноярском, 13, храмовая купель в Георгиевском парке, а также купели на Северном водохранилище и Сурб-Хач. В этом году расписание служб для проведения омовения пока не опубликовали, однако информация будет обновлена позднее.