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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

В Ростове стали известны места купаний на праздник Крещения Господня в 2023 году

Сегодня, 10:53
Фото: rostoveparhia.ru
В Ростове стали доступны списки купелей и иорданей на праздник Крещения Господня, карту подготовила редакция RostovGazeta.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Ростовской области собираются оборудовать более 80 купелей для омовения в Крещение Господне. И хотя большинство городов уже опубликовали списки адресов размещения купелей и иорданей, в Ростове-на-Дону такие списки на 2023 год пока задерживают. 

Поэтому в редакции RostovGazeta решили подготовить список купелей, которые работали в крещенские праздники с 2020 по 2022 годы. 

Так ежегодно для прихожан были подготовлены купель Гремучего источника на улице Портовой, 72, Серафимовского источника в Ботаническом саду, святого Георгиевского источника в переулке Красноярском, 13, храмовая купель в Георгиевском парке, а также купели на Северном водохранилище и Сурб-Хач. В этом году расписание служб для проведения омовения пока не опубликовали, однако информация будет обновлена позднее.  

Также в 2020 году для жителей подготовили купели в Преполовенском храме на Всесоюзной, 165, на Ростовском море на улице Садоводческой, 11, а также на территории Свято-Иверского женского монастыря по улице Неклиновской, 4. Адреса купелей указаны на интерактивной карте.

Напоминаем, что в течение праздников за безопасностью верующих будут следить более тысячи сотрудников экстренных служб и медиков. Несмотря на подготовленность купелей, ростовчанам следует трезво оценивать возможности своего организма и не участвовать в омовении, если это может подвергнуть риску их здоровье. 

Ранее в Батайске из-за эпидемиологической обстановки отменили обряды омовения в части купелей на территории города. 

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