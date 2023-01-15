В Ростове тепло в десятки домов в переулке Газетном поступило только поздно вечером

Аварию на теплотрассе в переулке Газетном в Ростове, в результате которой без горячей воды и тепла остались жильцы десятков домов, удалось устранить только поздно вечером, сообщили в Ростовских тепловых сетях.