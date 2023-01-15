rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

В Ростове тепло в десятки домов в переулке Газетном поступило только поздно вечером

Сегодня, 12:00
Фото: 1MI
Авария на теплотрассе

В Ростове тепло в десятки домов в переулке Газетном поступило только поздно вечером

Аварию на теплотрассе в переулке Газетном в Ростове, в результате которой без горячей воды и тепла остались жильцы десятков домов, удалось устранить только поздно вечером, сообщили в Ростовских тепловых сетях.

Аварию на теплотрассе в переулке Газетном в Ростове, в результате которой без горячей воды и тепла остались жильцы десятков домов, удалось устранить только поздно вечером, сообщили в Ростовских тепловых сетях.

В Ростове-на-Дону устранили аварию, оставившую людей без тепла в морозы
Узнать подробнее

Об аварии стало известно днем 14 января. Ремонтные работы по восстановлению отопления и горячего водоснабжения были завершены в 20.57 мск. Стоит отметить, что аварийные службы справились на несколько часов раньше намеченного срока.

Напомним, произошедшая накануне авария на теплотрассе затронула 29 домов в переулках Газетном и Семашко, а также на улицах Пушкинской, Максима Горького и Красноармейской.  

Читайте также:
Изображение материала В Ростове прощаются с новогодними елями и в центре города без обогрева мерзнут жителиВ Ростове уже неделю из прорыва на улице Таганрогской течет горячая вода
#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Происшествия#Город#Коммунальные аварии#Ростов-на-Дону#Происшествие#Вода
Подпишитесь
Канатную дорогу в Ростове могут продлить на одну остановку на левом берегу Дона
Сегодня, 06:52
Стали известны подробности обысков в администрации Новочеркасска 13 января
Сегодня, 06:35
В Таганроге закрыли социальный приют для бездомных в 2023 году
Сегодня, 06:26
Стала известна причина смерти бойца MMA Гаглоева, найденного в поезде в Ростове
Сегодня, 06:12
Мобилизованным из Ростовской области объявили сроки возвращения домой
Сегодня, 05:39
Ростовчанка обнаружила кишащую тараканами пеленальную комнату в ТРЦ «Мегамаг»
Сегодня, 05:13