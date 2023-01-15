В Ростове тепло в десятки домов в переулке Газетном поступило только поздно вечером

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Аварию на теплотрассе в переулке Газетном в Ростове, в результате которой без горячей воды и тепла остались жильцы десятков домов, удалось устранить только поздно вечером, сообщили в Ростовских тепловых сетях.
Об аварии стало известно днем 14 января. Ремонтные работы по восстановлению отопления и горячего водоснабжения были завершены в 20.57 мск. Стоит отметить, что аварийные службы справились на несколько часов раньше намеченного срока.
Напомним, произошедшая накануне авария на теплотрассе затронула 29 домов в переулках Газетном и Семашко, а также на улицах Пушкинской, Максима Горького и Красноармейской.