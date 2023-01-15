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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

В Таганроге закрыли социальный приют для бездомных в 2023 году

Сегодня, 06:26
Фото: pxhere.com
В Таганроге прекратили оказание помощи лицам без определенного места жительства в Социальном приюте с 1 января, об этом сообщили в городском УСЗН.

В управлении рассказали, что с 1 января нового года в Таганроге принято решение прекратить помощь бездомным в Социальном приюте. В заявлении властей указано, что причина этого — создание кризисного центра помощи женщинам, а также обращения жителей микрорайона «Дубки».

В УСЗН уточнили, что теперь социальные услуги лица без определенного места жительства смогут получить в Волгодонске, Шахтах, Сальске, Ростове и Каменске-Шахтинском в комплексных социальных центрах и доме ночного пребывания. 

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Также жителям Таганрога напомнили, что лица без определенного места жительства, утратившие способность к самообслуживанию, при наличии медицинских показаний могут получить помощь в отделениях сестринского ухода и паллиативной помощи в горбольнице № 3. 

Напомним, в 2021 году в кампании по вакцинации от коронавируса приняли участие 80% бездомных дончан.

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#Надежда Пустяк#Общество#Ростовская область#Таганрог#Социальная помощь#Приют для бездомных#Помощь населению
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