Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В управлении рассказали, что с 1 января нового года в Таганроге принято решение прекратить помощь бездомным в Социальном приюте. В заявлении властей указано, что причина этого — создание кризисного центра помощи женщинам, а также обращения жителей микрорайона «Дубки».
В УСЗН уточнили, что теперь социальные услуги лица без определенного места жительства смогут получить в Волгодонске, Шахтах, Сальске, Ростове и Каменске-Шахтинском в комплексных социальных центрах и доме ночного пребывания.
Также жителям Таганрога напомнили, что лица без определенного места жительства, утратившие способность к самообслуживанию, при наличии медицинских показаний могут получить помощь в отделениях сестринского ухода и паллиативной помощи в горбольнице № 3.
Напомним, в 2021 году в кампании по вакцинации от коронавируса приняли участие 80% бездомных дончан.