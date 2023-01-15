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Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

В Таганрогском заливе любитель зимней рыбалки утопил «Ниву» 13 января

Сегодня, 08:45
Фото: vk.com/rostov_rnd
В Ростовской области любитель зимней рыбалки выехал на подтаявший лед Таганрогского залива и утопил «Ниву», об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В субботу, 14 января, в соцсетях распространились кадры «Нивы», провалившейся под лед в Таганрогском заливе Азовского моря. По предварительной информации, водитель решил порыбачить и заехал на лед на автомобиле. 

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Путь был недолгим, и автомобиль провалился сквозь лед на дно до решетки радиатора. После этого рыбак предпринял несколько попыток выехать самостоятельно, но не преуспел и попросил помощи у друзей, которые вытащили машину на буксире. 

Фото: vk.com/rostov_rnd

Жителям Ростовской области напоминают, что обледеневшие водоемы не подходят для поездок на автомобилях,  и просят автомобилистов проявить осторожность, поскольку безопасных участков на обледеневших водоемах нет.

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