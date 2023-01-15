Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
В субботу, 14 января, в соцсетях распространились кадры «Нивы», провалившейся под лед в Таганрогском заливе Азовского моря. По предварительной информации, водитель решил порыбачить и заехал на лед на автомобиле.
Путь был недолгим, и автомобиль провалился сквозь лед на дно до решетки радиатора. После этого рыбак предпринял несколько попыток выехать самостоятельно, но не преуспел и попросил помощи у друзей, которые вытащили машину на буксире.
Жителям Ростовской области напоминают, что обледеневшие водоемы не подходят для поездок на автомобилях, и просят автомобилистов проявить осторожность, поскольку безопасных участков на обледеневших водоемах нет.