Такие учения пройдут на аэродромах как Краснодарского края, так и Ростовской области, а летчики получат возможность отработать выполнение боевых задач в смешанных группах. В частности, экипажи пройдут подготовку в области бомбометания и воздушного боя с выполнением фигур сложного пилотажа, а также посадки самолетов в условиях использования химоружия противником.