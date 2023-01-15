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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Внимание, истребители: в небе над Ростовом пролетят военные самолеты

Сегодня, 09:04
Фото: structure.mil.ru

В небе над Ростовской области будут летать истребители и бомбардировщики

В Ростовской области начнут учения военнослужащие смешанного авиационного соединения ВВС ПВО Южного военного округа, об этом сообщила пресс-служба южного представительства Минобороны России.

В пятницу, 13 января, в ведомстве сообщили, что экипажи оперативно-тактической авиации истребителей приступили к учениям, в которых будут задействованы Су-30СМ, Су-27 и бомбардировщики Су-34.  

Такие учения пройдут на аэродромах как Краснодарского края, так и Ростовской области, а летчики получат возможность отработать выполнение боевых задач в смешанных группах. В частности, экипажи пройдут подготовку в области бомбометания и воздушного боя с выполнением фигур сложного пилотажа, а также посадки самолетов в условиях использования химоружия противником. 

Испугавшие ростовчан полосы в небе оказались следами от самолета
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Призываем жителей Ростовской области сохранять спокойствие, ситуация в регионе находится под контролем, а все полеты являются учебными. 

Ранее жителей Ростовской области испугали инверсионные следы в небе.

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