Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В пятницу, 13 января, в ведомстве сообщили, что экипажи оперативно-тактической авиации истребителей приступили к учениям, в которых будут задействованы Су-30СМ, Су-27 и бомбардировщики Су-34.
Такие учения пройдут на аэродромах как Краснодарского края, так и Ростовской области, а летчики получат возможность отработать выполнение боевых задач в смешанных группах. В частности, экипажи пройдут подготовку в области бомбометания и воздушного боя с выполнением фигур сложного пилотажа, а также посадки самолетов в условиях использования химоружия противником.
Призываем жителей Ростовской области сохранять спокойствие, ситуация в регионе находится под контролем, а все полеты являются учебными.
Ранее жителей Ростовской области испугали инверсионные следы в небе.