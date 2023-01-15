Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Безсонов сообщил, что в пункте СДЭК на улице Вавилова ему отказале в пересылке бронежилета.
Военный эксперт подчеркнул, что аналогичные проблемы со СДЭКом уже были ранее. Сотрудники отделения компании сослались на приказ руководства, в котором сказано, что военная форма и экипировка приниматься для пересылки не должны.
«<…> человеческое сострадание к землякам есть? Или это осознанный саботаж?», — написал Безсонов.
Ранее мобилизованным военным из Ростовской области передали необходимые вещи, среди которых были бинокли и радиостанции.