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Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:31

Updated Сегодня, 16:31

Военный эксперт Безсонов пожаловался, что в СДЭКе Ростова не приняли бронежилет

Сегодня, 16:28
Фото: 1MI
Военный эксперт Безсонов пожаловался, что в СДЭКе Ростова не приняли бронежилет
Один из пунктов российского оператора экспресс-доставки СДЭК в Ростове-на-Дону отказался принимать к пересылке бронежилет, сообщил военный эксперт Даниил Безсонов в своем телеграм-канале.

Безсонов сообщил, что в пункте СДЭК на улице Вавилова ему отказале в пересылке бронежилета.

Военный эксперт подчеркнул, что аналогичные проблемы со СДЭКом уже были ранее. Сотрудники отделения компании сослались на приказ руководства, в котором сказано, что военная форма и экипировка приниматься для пересылки не должны.

«<…> человеческое сострадание к землякам есть? Или это осознанный саботаж?», — написал Безсонов.

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Ранее мобилизованным военным из Ростовской области передали необходимые вещи, среди которых были бинокли и радиостанции.

 

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