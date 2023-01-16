Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
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Updated Сегодня, 16:43
Напомним, 13 января в администрации Ростова утвердили новый документ о содержании и выгуле животных, которые закрепляют за владельцами обязанность не только заботиться о здоровье и условиях, в которых живет их питомец, но также соблюдать установленные правила выгула своих любимцев.
Согласно тексту документа, теперь к выгулу животных не допускаются люди, находящиеся под действием алкоголя или других опьяняющих веществ, а также дети до 14 лет, которые не способны справиться с крупными, сторожевыми и агрессивными собаками.
Вместе с этим выгул собак разрешен только на определенных городом площадках, собственных земельных участках, пустырях и в городских лесах, где животные не могут помешать или представлять опасность для окружающих.
В список официально определенных мест для выгула включили всего 13 площадок:
— Площадку на пересечении улицы Бабушкина с проспектом Стачки, где находится балка Камышеваха и остановка «Улица Бабушкина».
— Парк культуры и отдыха имени Николая Островского;
— Сквер имени города Дортмунда в границах проспекта Стачки, улицы Тружеников и Парижской Коммуны.
— Парк культуры и отдыха имени Октября, площадка для выгула собак находится между улицей 56-й Армии и Темерником к западу от парка аттракционов.
— Сквер «Комсомольский» в парке на Комсомольской площади.
— Парк культуры и отдыха Осенний, расположенный на улице Киргизской.
— Площадка для выгула собак на улице Добровольского — бульваре Комарова.
— Парк имени Красниченко на площади Гагарина, 1.
— Территория по улице Вересаева.
— Парк культуры и отдыха имени Анатолия Собино на улице Профсоюзной, однако сама площадка расположена рядом с улицей Гусева и Перовским переулком.
— Парк Димитриевский.
— Сквер «Комсомольский» на улице Малиновского.
— Парк «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» в границах улиц Сосновой, Уланской и Вавилова.