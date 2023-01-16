Напомним, 13 января в администрации Ростова утвердили новый документ о содержании и выгуле животных, которые закрепляют за владельцами обязанность не только заботиться о здоровье и условиях, в которых живет их питомец, но также соблюдать установленные правила выгула своих любимцев.