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Posted Сегодня, 16:40

Published Сегодня, 16:40

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

Администрация официально определила 13 площадок для выгула животных в Ростове

Сегодня, 16:40
Фото: pxhere.com
В Ростове предоставили список из 13 площадок, где официально разрешен выгул собак и других домашних животных, информация появилась в постановлении о правилах содержания животных.

Напомним, 13 января в администрации Ростова утвердили новый документ о содержании и выгуле животных, которые закрепляют за владельцами обязанность не только заботиться о здоровье и условиях, в которых живет их питомец, но также соблюдать установленные правила выгула своих любимцев.

Согласно тексту документа, теперь к выгулу животных не допускаются люди, находящиеся под действием алкоголя или других опьяняющих веществ, а также дети до 14 лет, которые не способны справиться с крупными, сторожевыми и агрессивными собаками.

В Ростове утвердили список мест и правила легального выгула собак в 2023 году
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Вместе с этим выгул собак разрешен только на определенных городом площадках, собственных земельных участках, пустырях и в городских лесах, где животные не могут помешать или представлять опасность для окружающих. 

В список официально определенных мест для выгула включили всего 13 площадок:

— Площадку на пересечении улицы Бабушкина с проспектом Стачки, где находится балка Камышеваха и остановка «Улица Бабушкина». 

— Парк культуры и отдыха имени Николая Островского;

— Сквер имени города Дортмунда в границах проспекта Стачки, улицы Тружеников и Парижской Коммуны.

— Парк культуры и отдыха имени Октября, площадка для выгула собак находится между улицей 56-й Армии и Темерником к западу от парка аттракционов. 

— Сквер «Комсомольский» в парке на Комсомольской площади. 

— Парк культуры и отдыха Осенний, расположенный на улице Киргизской. 

— Площадка для выгула собак на улице Добровольского — бульваре Комарова. 

— Парк имени Красниченко на площади Гагарина, 1.

— Территория по улице Вересаева.

— Парк культуры и отдыха имени Анатолия Собино на улице Профсоюзной, однако сама площадка расположена рядом с улицей Гусева и Перовским переулком.

— Парк Димитриевский.

— Сквер «Комсомольский» на улице Малиновского.

— Парк «В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» в границах улиц Сосновой, Уланской и Вавилова.

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