Аналитики рассказали о ценах на аренду жилья

Генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко сообщил, что конкуренция среди собственников за квартиросъемщиков сильно выросла. Российская экономика не растет. Ее перспективы туманны. Тревожность и негативные ожидания арендаторов возрастают. В таких условиях надеяться на большой рост ставок не приходится. Их падение продолжится. Оно будет охватывать все больше мегаполисов.