Аналитики рассказали о ценах на аренду жилья

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Так к концу последнего месяца 2022 года спрос на долгосрочную аренду жилья в стране упал на 15,7% в сравнении с ноябрем. Об этом информирует NEWS.ru.
Генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко сообщил, что конкуренция среди собственников за квартиросъемщиков сильно выросла. Российская экономика не растет. Ее перспективы туманны. Тревожность и негативные ожидания арендаторов возрастают. В таких условиях надеяться на большой рост ставок не приходится. Их падение продолжится. Оно будет охватывать все больше мегаполисов.
В сложившихся условиях арендатор может попросить послабления у хозяина жилья. Здесь имеется в виду заезд с животными, заселение компанией по два-три человека для аренды в складчину, снижение размера депозита и тому подобное.
Глава направления долгосрочной аренды «Авито.Недвижимости» Константин Каменев тоже не ожидает существенного роста цен в 2023 году. Напротив, потенциальные клиенты могут торговаться с арендодателями, чтобы подобрать себе жилье на более выгодных условиях.