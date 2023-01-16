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Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Аналитики рассказали о ценах на аренду жилья

Сегодня, 08:43
Специалисты сервиса «Авито.Недвижимость» и федерального портала «Мир квартир» сообщили о будущем снижении арендных ставок на жилье в Российской Федерации.

Так к концу последнего месяца 2022 года спрос на долгосрочную аренду жилья в стране упал на 15,7% в сравнении с ноябрем. Об этом информирует NEWS.ru.

Генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко сообщил, что конкуренция среди собственников за квартиросъемщиков сильно выросла. Российская экономика не растет. Ее перспективы туманны. Тревожность и негативные ожидания арендаторов возрастают. В таких условиях надеяться на большой рост ставок не приходится. Их падение продолжится. Оно будет охватывать все больше мегаполисов.

В сложившихся условиях арендатор может попросить послабления у хозяина жилья. Здесь имеется в виду заезд с животными, заселение компанией по два-три человека для аренды в складчину, снижение размера депозита и тому подобное.

Глава направления долгосрочной аренды «Авито.Недвижимости» Константин Каменев тоже не ожидает существенного роста цен в 2023 году. Напротив, потенциальные клиенты могут торговаться с арендодателями, чтобы подобрать себе жилье на более выгодных условиях.

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