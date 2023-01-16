Банк «Центр-инвест» назвал имена победителей конкурса среди журналистов

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Всего на конкурс было подано 153 заявки, из которых члены жюри выбрали 13 победителей.
Конкурс «Поколение S» проводят с 2015 года. За это время в конкурсную комиссию поступило свыше 1300 творческих работ от журналистов из 46 субъектов РФ, главная цель которых - определить лучшую практику реализации проектов социального предпринимательства и устойчивого развития в государстве.
Жюри оценивало публикации журналистов, учитывая творческий подход, полноту раскрытия темы, возможность тиражирования эффективных бизнес-моделей героев публикаций с целью решения социальных, экологических и экономических проблем, продвижения Целей устойчивого развития.
Призовой фонд конкурса составил полмиллиона рублей, и его распределили между победителями трех категорий. Первое место — 100 000 рублей, второе — два приза по 50 000 рублей, третье — 10 призов по 30 000 рублей.
Торжественное награждение пройдет 26 января в 15:00 в зональной научной библиотеке Южного федерального университета по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 148.
В 2022 году первое место в конкурсе заняла Ирина Варламова из газеты «Молот». Второе место у Алексея Санина из газеты «Аргументы и факты. Ростов-на-Дону» и Александра Митропольского из журнала «Юг-спорт. Тайм».
Третье место разделили между собой Марина Кудаева из журнала «ЛИЦА Липецкой области», Светлана Родионова из газеты «Мордовия», Светлана Омельянович, представлявшая новостной портал Salsknews.ru, Алексей Найденов из каменского еженедельника «ПИК», Артём Тарасов с телеканала «Дон 24», Юлия Сурикова с телеканала «Первый Ростовский», Любовь Позднякова из газеты «Наше время», Юлия Мальцева из деловой газеты «Город N», Седа Магомадова из ИА «Чечня Сегодня» и Виктория Головко из газеты «Молот».