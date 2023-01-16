Банк «Центр-инвест» назвал имена победителей конкурса среди журналистов

Третье место разделили между собой Марина Кудаева из журнала «ЛИЦА Липецкой области», Светлана Родионова из газеты «Мордовия», Светлана Омельянович, представлявшая новостной портал Salsknews.ru, Алексей Найденов из каменского еженедельника «ПИК», Артём Тарасов с телеканала «Дон 24», Юлия Сурикова с телеканала «Первый Ростовский», Любовь Позднякова из газеты «Наше время», Юлия Мальцева из деловой газеты «Город N», Седа Магомадова из ИА «Чечня Сегодня» и Виктория Головко из газеты «Молот».