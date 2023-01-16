Банк ЗЕНИТ выдал ипотеку на сумму 9,9 млрд рублей

В настоящее время в банке действует несколько ипотечных программ. Одна из них - «Семейная ипотека». По ней ставка составляет от 5,35 % годовых, а максимальная сумма кредита варьируется до до 12 млн рублей, на приобретение недвижимости в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На недвижимость в других регионах максимальная сумма кредита достигает 6 млн рублей. Срок ипотеки колеблется от 3 до 25 лет, а первоначальный взнос составляет всего 15 % от общей стоимости жилья.