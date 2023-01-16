Банк ЗЕНИТ выдал ипотеку на сумму 9,9 млрд рублей

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За последний месяц 2022 спрос на ипотеку увеличился на 17%, относительно аналогичного периода предыдущего года и составил 1,1 млрд. рублей.
По данным аналитического отдела банка, недвижимость чаще приобреталась в кредит в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а также в Республике Татарстан.
Заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова отмечает, что несмотря на общее снижение продаж ипотечных кредитов на рынке, Банк ЗЕНИТ увеличил выдачи ипотеки в 2022 году.
- Мы нарастили объемы благодаря расширению продуктовой линейки и развитию собственной сети, - пояснила Наталья Тутова.
В настоящее время в банке действует несколько ипотечных программ. Одна из них - «Семейная ипотека». По ней ставка составляет от 5,35 % годовых, а максимальная сумма кредита варьируется до до 12 млн рублей, на приобретение недвижимости в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На недвижимость в других регионах максимальная сумма кредита достигает 6 млн рублей. Срок ипотеки колеблется от 3 до 25 лет, а первоначальный взнос составляет всего 15 % от общей стоимости жилья.
В Банке напоминают, что приобрести жилье можно и по другим программам Банка ЗЕНИТ по ставке от 10,65 % годовых. Максимальная сумма кредита составит 40 млн рублей для покупки недвижимости в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге. Для остальных регионов — до 20 млн рублей. Первоначальный взнос — от 10 % от общей стоимости жилья.
Подать заявку на выдачу ипотечного кредита клиенты могут на официальном сайте банка или в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн».