Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Журавлев родился в 1979 году в поселке Отрадный. Он отслужил в армии, после чего подписал контракт.
Известно, что боец прошел всю чеченскую войну, побывал во множестве других горячих точек. Он стал участником спецоперации и участвовал в освобождении Мариуполя.
«В автомобиль старшины Журавлева попал снаряд. Он получил ранения, но помог своим товарищам. После этого военнослужащий остался один прикрывать отступление разведчиков. Боец погиб от пули снайпера», — сказано в сообщении.
Теперь в Сети появилась графическая новелла, посвященная Журавлеву. Она выполнена в виде комиксов.
Официальной информации о произошедших событиях не появлялось, она уточняется.
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