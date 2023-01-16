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Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Боец Борис Журавлев из Ростовской области стал героем патриотических комиксов про СВО

Сегодня, 06:13
Фото: героиспецоперации.рф
Боец Борис Журавлев из Ростовской области стал героем патриотических комиксов про СВО
Военнослужащий из Ростовской области Борис Журавлев, который погиб в спецоперации, стал героем патриотических комиксов, сообщает Российское общество «Знание».

Журавлев родился в 1979 году в поселке Отрадный. Он отслужил в армии, после чего подписал контракт.

Известно, что боец прошел всю чеченскую войну, побывал во множестве других горячих точек. Он стал участником спецоперации и участвовал в освобождении Мариуполя.

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«В автомобиль старшины Журавлева попал снаряд. Он получил ранения, но помог своим товарищам. После этого военнослужащий остался один прикрывать отступление разведчиков. Боец погиб от пули снайпера», — сказано в сообщении.

Теперь в Сети появилась графическая новелла, посвященная Журавлеву. Она выполнена в виде комиксов.

Официальной информации о произошедших событиях не появлялось, она уточняется.

Ранее герои СВО рассказали, как получали госнаграды из рук Путина в Ростове.

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