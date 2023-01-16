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Posted Сегодня, 15:11

Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

Брошенные в Ростове автомобили миссии ОБСЕ заметили у границы ЛНР

Сегодня, 15:11
Фото: 1MI
В Ростове автомобили, принадлежавшие сотрудникам миссии ОБСЕ, заметили на границе Луганской Народной Республики.

Военкор Александр Коц в воскресенье, 15 января, сообщил, что колонна бронированных внедорожников миссии ОБСЕ была замечена на пропускных пунктах Луганской Народной Республики.

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Предположительно, автомобили собираются передать в пользование военнослужащим после их эвакуации с парковки у Привокзальной площади Ростова, на которой они находились в весны 2022 года.

Напомним, в октябре сообщалось, что местные власти не могут распоряжаться брошенными автомобилями, а потому следует найти собственников транспортных средств. 

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