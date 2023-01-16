Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Военкор Александр Коц в воскресенье, 15 января, сообщил, что колонна бронированных внедорожников миссии ОБСЕ была замечена на пропускных пунктах Луганской Народной Республики.
Предположительно, автомобили собираются передать в пользование военнослужащим после их эвакуации с парковки у Привокзальной площади Ростова, на которой они находились в весны 2022 года.
Напомним, в октябре сообщалось, что местные власти не могут распоряжаться брошенными автомобилями, а потому следует найти собственников транспортных средств.