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Posted Сегодня, 17:06

Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

Десятки домов в Октябрьском районе Ростова останутся без воды с 17 по 18 января

Сегодня, 17:06
Фото: pxhere.com
В Ростове десятки домов в районе проспекта Ленина и переулка Ашхабадского останутся без водоснабжения, об этом сообщили в пресс-службе АО «Ростовводоканал».

В понедельник, 16 января, в Ростове в границах проспекта Ленина, углов улиц Шеболдаева и Герасименко с переулком Ашхабадского ожидается отключение холодной воды на 20 часов — с 08.00 мск 17 января до 04.00 18 января. 

Причиной этого станет работа специалистов водоканала, которые заняты строительством водопровода на проспекте Ленина. На период работ жителям следует запастись водой, пока водоснабжение не восстановят. 

В случае возникновения дополнительных вопросов ростовчане могут позвонить в контакт-центр по номеру 8-863-283-17-17.

Ранее стало известно, что в Ростовской области уже утвердили планы по размещению нового газопровода. 

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