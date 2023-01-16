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Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

Директор турфирмы заявил о нулевом туристическом потоке ростовчан в страны Европы

Сегодня, 09:00
Фото: stockvault.net
Директор турфирмы объяснил, почему ростовчане не могут оформить визы в ЕС
Сроки оформления виз удлиняются по разным причинам. А те консульства, которые выдвигают заведомо невыполнимые требования к оформлению виз, видимо, не заинтересованы в российских туристах, сообщил RostovGazeta директор турагентства в Ростове Максим Гурин.

Ранее стало известно, что некоторые страны Евросоюза, не запрещающие формально въезд российским туристам, выдвигают заведомо невыполнимые требования. Из-за этого оформление россиянами многократных виз свелось к минимуму.

«Такие страны, как Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия проводят антироссийскую политику. И даже людей с визами не принимают на своей границе. Видимо, они не заинтересованы в российских туристах», - отмечает Максим Гурин.

Фото: stockvault.net
Ростовчане не могут оформить визы в ЕС из-за заведомо невыполнимых требований
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Спикер добавляет, что и туры в эти страны сейчас крайне редки. Их практически не осталось из-за проблем с оформлением виз и усложненной логистикой.

«Все это свело практически к нулю туристический поток ростовчан в страны Европы. Сегодня туда отправляются лишь те, кто планирует лечение или собирается посетить родственников», - подчеркивает собеседник.

Однако некоторые страны ЕС, по словам эксперта, не выдвигают невыполнимых требований к оформлению виз. В их числе — Италия, Франция, Греция, Испания.

Ранее RostovGazeta выясняла, в каких странах проще получить шенгенскую визу.

 

Эксперт рассказала, в каких странах проще получить шенгенскую визу
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