Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Updated Сегодня, 09:10
Ранее стало известно, что некоторые страны Евросоюза, не запрещающие формально въезд российским туристам, выдвигают заведомо невыполнимые требования. Из-за этого оформление россиянами многократных виз свелось к минимуму.
«Такие страны, как Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия проводят антироссийскую политику. И даже людей с визами не принимают на своей границе. Видимо, они не заинтересованы в российских туристах», - отмечает Максим Гурин.
Спикер добавляет, что и туры в эти страны сейчас крайне редки. Их практически не осталось из-за проблем с оформлением виз и усложненной логистикой.
«Все это свело практически к нулю туристический поток ростовчан в страны Европы. Сегодня туда отправляются лишь те, кто планирует лечение или собирается посетить родственников», - подчеркивает собеседник.
Однако некоторые страны ЕС, по словам эксперта, не выдвигают невыполнимых требований к оформлению виз. В их числе — Италия, Франция, Греция, Испания.
Ранее RostovGazeta выясняла, в каких странах проще получить шенгенскую визу.