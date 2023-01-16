Эксперты рассказали о правилах безопасного купания на Крещение

Погружение в ледяную воду раз в году станет для организма серьезным стрессом. Поэтому желательно подготовить организм к моржеванию хотя бы за полгода. По словам врача-кардиолога Андрея Кондрахина людям с хроническими заболеваниями должны вовсе воздержаться от ныряния в ледяную прорубь, пишет телеканал «360».

