Эксперты рассказали о правилах безопасного купания на Крещение

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Погружение в ледяную воду раз в году станет для организма серьезным стрессом. Поэтому желательно подготовить организм к моржеванию хотя бы за полгода. По словам врача-кардиолога Андрея Кондрахина людям с хроническими заболеваниями должны вовсе воздержаться от ныряния в ледяную прорубь, пишет телеканал «360».
Аналогичной точки зрения придерживаются и спасатели. МЧС предупреждает, что купаться на Крещение нужно только в специально отведенных местах и соблюдая определенные правила, которые размещены на сайтах МЧС.
В свою очередь, священнослужители напоминают, что крещенские купания не имеют отношения к церковному уставу, и являются всего лишь традицией. Поэтому принуждать себя окунаться в ледяную купель не стоит.