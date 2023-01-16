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Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Эксперты рассказали о правилах безопасного купания на Крещение

Сегодня, 10:41
Фото: 1MI
Купание на Крещение может навредить неподготовленному организму. Своим мнением о купании в ледяной проруби поделились спасатели, священнослужители и медики.

Погружение в ледяную воду раз в году станет для организма серьезным стрессом. Поэтому желательно подготовить организм к моржеванию хотя бы за полгода. По словам врача-кардиолога Андрея Кондрахина людям с хроническими заболеваниями должны вовсе воздержаться от ныряния в ледяную прорубь, пишет телеканал «360».

Аналогичной точки зрения придерживаются и спасатели. МЧС предупреждает, что купаться на Крещение нужно только в специально отведенных местах и соблюдая определенные правила, которые размещены на сайтах МЧС.

В свою очередь, священнослужители напоминают, что крещенские купания не имеют отношения к церковному уставу, и являются всего лишь традицией. Поэтому принуждать себя окунаться в ледяную купель не стоит.

#Общество
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