Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Всего управление хочет взыскать 193,5 миллиона рублей. Оно указало, что это задолженность по плате за негативное воздействие на природу.
Речь идет о периоде за 2020 год. Суд принял иск к производству и назначил заседание на 16 февраля.
Ответчику поручили предоставить письменный мотивированный отзыв на исковое заявление.
Ранее власти объявили, что 75% активов «Ростовводоканала» оказались под арестом, сейчас их выставили на продажу. Об этом рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.
До этого мажоритарным акционером выступал Станислав Светлицкий, которого осудили на 12 лет.