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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Иск на 193 млн рублей подали к Ростовводоканалу из-за загрязнения природы

Сегодня, 14:19
Фото: vk.com/rostov_vodokanal
Иск на 193 млн рублей подали к Ростовводоканалу из-за загрязнения природы
Региональное управление Росприроднадзора хочет взыскать более 190 миллионов рублей с компании «Водоканал Ростова-на-Дону», говорится в документах арбитражного суда.

Всего управление хочет взыскать 193,5 миллиона рублей. Оно указало, что это задолженность по плате за негативное воздействие на природу.

Речь идет о периоде за 2020 год. Суд принял иск к производству и назначил заседание на 16 февраля.

Власти объявили, что 75% активов «Ростовводоканала» оказались под арестом
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Ответчику поручили предоставить письменный мотивированный отзыв на исковое заявление. 

Ранее власти объявили, что 75% активов «Ростовводоканала» оказались под арестом, сейчас их выставили на продажу. Об этом рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко. 

До этого мажоритарным акционером выступал Станислав Светлицкий, которого осудили на 12 лет.

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#Происшествие#Суд#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Илья Протвинов
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