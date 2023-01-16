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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Какая погода будет в Ростове-на-Дону на Крещение 19 января

Сегодня, 09:03
Фото: 61.mchs.gov.ru
Какая погода будет в Ростове-на-Дону на Крещение 19 января

Стало известно, ждет ли мороз жителей Ростова на Крещение 19 января

В Ростове-на-Дону ожидаются заморозки во время праздника Крещение Господне, сообщили синоптики.
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Погода

Во время крещенских купаний, в ночь на 19 января, температура опустится до минус двух градусов. Ветер усилится до четырех метров в секунду, но осадков быть не должно.

Днем 19 числа температура поднимется до плюс пяти градусов. Сохранится сильный ветер и будет облачно.

 

 

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Аналогичные погодные условия стоит ждать и на следующий день. На выходных, 21 и 22 января, максимальная температура составит плюс три градуса.

Отмечается, что в ночное время сохранятся заморозки до минус четырех градусов.

Ранее центр Ростова-на-Дону затопило после ливня вечером 13 декабря.

 

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