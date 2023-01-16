Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Во время крещенских купаний, в ночь на 19 января, температура опустится до минус двух градусов. Ветер усилится до четырех метров в секунду, но осадков быть не должно.
Днем 19 числа температура поднимется до плюс пяти градусов. Сохранится сильный ветер и будет облачно.
Аналогичные погодные условия стоит ждать и на следующий день. На выходных, 21 и 22 января, максимальная температура составит плюс три градуса.
Отмечается, что в ночное время сохранятся заморозки до минус четырех градусов.
Ранее центр Ростова-на-Дону затопило после ливня вечером 13 декабря.