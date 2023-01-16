Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
В России зафиксированы первые случаи заболевания штаммом коронавируса «кракен». На фоне этой новости 10% опрошенных ростовчан заявили, что боятся заразиться новым штаммом. Вместе с тем две трети респондентов из Ростова «кракена» опасаются.
Отмечается, что страх заболеть новым видом коронавируса высок у граждан старше 45 лет — 17% опрошенных. Также «кракена» опасаются антипрививочники, их число составляет 6%.
Ранее RostovGazeta рассказала, когда ждать новый штамм коронавируса «кракен» в Ростовской области и чем он опасен для населения.