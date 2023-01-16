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Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Каждый десятый ростовчанин боится заболеть штаммом коронавируса «кракен»

Сегодня, 08:20
Фото: 1MI
Каждый десятый ростовчанин боится заболеть штаммом «кракен»
10% жителей Ростова опасаются штамма коронавируса «кракен», следует из опроса, проведенного Superjob.

В России зафиксированы первые случаи заболевания штаммом коронавируса «кракен». На фоне этой новости 10% опрошенных ростовчан заявили, что боятся заразиться новым штаммом. Вместе с тем две трети респондентов из Ростова «кракена» опасаются.

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Отмечается, что страх заболеть новым видом коронавируса высок у граждан старше 45 лет — 17% опрошенных. Также «кракена» опасаются антипрививочники, их число составляет 6%.

Ранее RostovGazeta рассказала, когда ждать новый штамм коронавируса «кракен» в Ростовской области и чем он опасен для населения.

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