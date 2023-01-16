В России зафиксированы первые случаи заболевания штаммом коронавируса «кракен». На фоне этой новости 10% опрошенных ростовчан заявили, что боятся заразиться новым штаммом. Вместе с тем две трети респондентов из Ростова «кракена» опасаются.