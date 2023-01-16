Мессенджеры вместо звонков: россияне выбирали для поздравлений онлайн-каналы

Абоненты выбирали для новогодних пожеланий мессенджеры и стали меньше поздравлять друг друга с праздниками обычными телефонными звонками. Если в предыдущем году голосовой трафик в новогоднюю ночь вырос на 7%, то в этом сократился на 3,4%. Число звонков уменьшилось на 12,9%, а вот средняя продолжительность разговора выросла на 10%. В целом за новогодние каникулы (31 декабря 2022 года — 8 января 2023 года) голосовой трафик немного подрос по сравнению с прошлогодними — на 3,5%. При этом наиболее активным для звонков стал последний день прошлого года — голосовой трафик 31 декабря был в среднем выше на 25%, чем в другие дни этих зимних каникул.