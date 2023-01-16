Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
Ситуация начала проясняться в декабре, когда жильцы пятиэтажки на проспекте 40-летия Победы остались без воды. Ее перекрыли из-за неисправного стояка в одной из квартир, владелица которой никому не открывала.
По информации издания «Наше время», проблемную квартиру вскрыли и обнаружили мумифицированный труп женщины. Соседи не обращали внимание на ее пропажу, так как она ранее не часто появлялась на улице.
Теперь в квартиру также попали сантехники, но приступить к работам не смогли из-за следственных действий. Они пообещали, что вода в квартирах появится в понедельник, 16 января.
Официальной информации о произошедшем не было, она уточняется.
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