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Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Мумию обнаружили в запертой квартире в Ростове-на-Дону днем 12 января

Сегодня, 06:48
Фото: Tomascastelazo/CC By SA 2.5/wikimedia.org
Мумию обнаружили в запертой квартире в Ростове-на-Дону днем 12 января
В Ростове-на-Дону в одной из квартир обнаружили мумифицированное тело женщины, сообщают СМИ.

Ситуация начала проясняться в декабре, когда жильцы пятиэтажки на проспекте 40-летия Победы остались без воды. Ее перекрыли из-за неисправного стояка в одной из квартир, владелица которой никому не открывала.

По информации издания «Наше время», проблемную квартиру вскрыли и обнаружили мумифицированный труп женщины. Соседи не обращали внимание на ее пропажу, так как она ранее не часто появлялась на улице.

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Теперь в квартиру также попали сантехники, но приступить к работам не смогли из-за следственных действий. Они пообещали, что вода в квартирах появится в понедельник, 16 января. 

Официальной информации о произошедшем не было, она уточняется. 

Ранее стала известна причина смерти бойца MMA Гаглоева, найденного в поезде в Ростове. 

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