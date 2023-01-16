Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Трагедия произошла 15 января на Веселовском водохранилище в Ростовской области. 61-летний местный житель на автомобиле «Нива» отправился на рыбалку. На лед он решил заехать прямо на машине. Однако тот не выдержал веса и провалился.
Автомобиль с водителем ушел на дно. Выплыть наружу мужчина не смог. Позже из воды был поднят его труп.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее двое детей провалились под лед в Батайске Ростовской области.