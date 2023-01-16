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Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Мужчина погиб в машине, провалившейся под лед, на водохранилище в Ростовской области

Сегодня, 10:17
Фото: СУ СКР по Ростовской области
Мужчина погиб в машине, провалившейся под лед, на водохранилище в Ростовской области
Машина с 61-летним водителем провалилась под лед на Веселовском водохранилище в Ростовской области, рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Трагедия произошла 15 января на Веселовском водохранилище в Ростовской области. 61-летний местный житель на автомобиле «Нива» отправился на рыбалку. На лед он решил заехать прямо на машине. Однако тот не выдержал веса и провалился.

Автомобиль с водителем ушел на дно. Выплыть наружу мужчина не смог. Позже из воды был поднят его труп. 

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Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее двое детей провалились под лед в Батайске Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Батайск#Происшествие
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