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Posted Сегодня, 09:41

Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Новый способ воровства Telegram-каналов появился у мошенников

Сегодня, 09:41
В Сети появился новый способ воровства Telegram-каналов для их последующей продажи.

Как передают «Известия», мошенники находят популярные блоги, в которые добавляют ботов. Это заставляет владельца закрыть канал на несколько дней, чтобы не потерять рекламодателей. Однако за это время мошенники занимают его никнейм. 

Специалисты по информационной безопасности отмечают, что в 2022 году количество пользователей мессенджера сильно выросло, что повысило его популярность в глазах мошенников. Кроме того, за продажу уже раскрученного блога можно выручить от 300 тыс. рублей.

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