Новый способ воровства Telegram-каналов появился у мошенников

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Как передают «Известия», мошенники находят популярные блоги, в которые добавляют ботов. Это заставляет владельца закрыть канал на несколько дней, чтобы не потерять рекламодателей. Однако за это время мошенники занимают его никнейм.
Специалисты по информационной безопасности отмечают, что в 2022 году количество пользователей мессенджера сильно выросло, что повысило его популярность в глазах мошенников. Кроме того, за продажу уже раскрученного блога можно выручить от 300 тыс. рублей.