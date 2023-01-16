Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Местная жительница рассказала о группе подростков, которые подошли с маркером к рекламному щиту. После этого они начали наносить надписи на стекло.
«Малолетние вандалы поганят своими тэгами рекламный стенд на Нагибина», — уточнила автор.
Пользователи в комментариях написали, что надо было вызвать полицию или сделать замечание.
«Вместо того чтобы снимать, подошли бы и заставили стереть», — заявили горожане. Другие сообщили, что в детстве все хулиганили.
Ранее вандалы в Ростове-на-Дону испортили фасад здания на глазах у горожан 20 ноября.