rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:21

Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Подростки испортили рекламный стенд на Нагибина в Ростове-на-Дону

Сегодня, 05:21
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на проспекте Михаила Нагибина вандалы испортили рекламный стенд, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Местная жительница рассказала о группе подростков, которые подошли с маркером к рекламному щиту. После этого они начали наносить надписи на стекло.

«Малолетние вандалы поганят своими тэгами рекламный стенд на Нагибина», — уточнила автор.

Два речных пассажирских судна «Валдай» купят в Ростовской области в 2023 году
Узнать подробнее

Пользователи в комментариях написали, что надо было вызвать полицию или сделать замечание.

«Вместо того чтобы снимать, подошли бы и заставили стереть», — заявили горожане. Другие сообщили, что в детстве все хулиганили.

Ранее вандалы в Ростове-на-Дону испортили фасад здания на глазах у горожан 20 ноября.

Читайте также:
В Ростове Ди Каприо выставили на улицу, а вандалы оборвали новогодние гирляндыВандалы начали обрывать новогодние украшения в центре Ростова-на-ДонуВандалы в Ростове-на-Дону испортили фасад здания на глазах у горожан 20 ноября
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Вандал#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь
В Гидрометцентре спрогнозировали морозный февраль в Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 04:22
Улетели зимовать: что известно о семье из Ростова, погибшей в авиакатастрофе в Непале
Вчера, 18:49
Ошибочно мобилизованного медика из Батайска вернули домой
Вчера, 17:50
Военный эксперт Безсонов пожаловался, что в СДЭКе Ростова не приняли бронежилет
Вчера, 16:28
Синоптики предупредили о морозе до -8 градусов и снеге в Ростовской области 16 января
Вчера, 18:08
Брошенные в Ростове внедорожники ОБСЕ заметили на границе с ЛНР
Вчера, 15:15