Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Происшествие случилось на перегоне Зверево — Сулин. Здесь пассажирский поезд сбил 65-летнюю женщину.
«Причиной трагедии стало нарушение правил безопасности, пострадавшая скончалась от полученных ранений. Она была жительницей Красного Сулина», — сказано в сообщении.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Местным жителям напомнили, что остановить движущийся поезд довольно сложно, так как тормозной путь составляет около километра.
Ранее в Ростове машина «Почты России» сбила девочку-подростка на пешеходном переходе. Подробный материал о происшествии читайте по ссылке.