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Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Поезд насмерть сбил пенсионерку в Ростовской области

Сегодня, 08:19
Фото: stockvault.net
Поезд насмерть сбил пенсионерку в Ростовской области
В Ростовской области под колесами поезда погибла местная жительница, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

Происшествие случилось на перегоне Зверево — Сулин. Здесь пассажирский поезд сбил 65-летнюю женщину.

«Причиной трагедии стало нарушение правил безопасности, пострадавшая скончалась от полученных ранений. Она была жительницей Красного Сулина», — сказано в сообщении.

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В данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Местным жителям напомнили, что остановить движущийся поезд довольно сложно, так как тормозной путь составляет около километра.

Ранее в Ростове машина «Почты России» сбила девочку-подростка на пешеходном переходе. Подробный материал о происшествии читайте по ссылке. 

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