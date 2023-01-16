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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Проектная организация приступила к разработке двухполосной трассы из Крыма в Ростов

Сегодня, 12:04
Фото: stockvault.net
Проектная организация приступила к разработке двухполосной трассы из Крыма в Ростов
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что подрядчик уже приступил к разработке проекта двухполосной дороги из Крыма в Ростов-на-Дону, об этом он сообщил во время телеэфира в передаче «Разговор о времени».

Владимир Сальдо рассказал, что проектная организация уже занялась созданием проекта двухполосной дороги, которая пройдет от Джанкоя в Ростов, соединит «Тавриду» и замкнется в кольцо. По словам врио губернатора, дорога пройдет через территорию Чонгара, Геническа, Мелитополя к Мариуполю, а после пройдет через Бердянск к Таганрогу и Ростову-на-Дону. 

Власти уверены, что строительство этой магистрали обеспечит высокое качество логистики и поможет с реализацией планов и заданий, поступивших от президента Российской Федерации Владимира Путина. 

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«Работает проектная организация. Это очень большой инфраструктурный проект с крупными инвестициями. Конечно, без государства такие вещи не строятся», — в заключение добавил Владимир Сальдо. 

Ранее стало известно, что между Ростовом и Батайском планируют построить четырехполосную автостраду. 

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