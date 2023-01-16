Владимир Сальдо рассказал, что проектная организация уже занялась созданием проекта двухполосной дороги, которая пройдет от Джанкоя в Ростов, соединит «Тавриду» и замкнется в кольцо. По словам врио губернатора, дорога пройдет через территорию Чонгара, Геническа, Мелитополя к Мариуполю, а после пройдет через Бердянск к Таганрогу и Ростову-на-Дону.