Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Владимир Сальдо рассказал, что проектная организация уже занялась созданием проекта двухполосной дороги, которая пройдет от Джанкоя в Ростов, соединит «Тавриду» и замкнется в кольцо. По словам врио губернатора, дорога пройдет через территорию Чонгара, Геническа, Мелитополя к Мариуполю, а после пройдет через Бердянск к Таганрогу и Ростову-на-Дону.
Власти уверены, что строительство этой магистрали обеспечит высокое качество логистики и поможет с реализацией планов и заданий, поступивших от президента Российской Федерации Владимира Путина.
«Работает проектная организация. Это очень большой инфраструктурный проект с крупными инвестициями. Конечно, без государства такие вещи не строятся», — в заключение добавил Владимир Сальдо.
Ранее стало известно, что между Ростовом и Батайском планируют построить четырехполосную автостраду.