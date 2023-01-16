Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Жительница Ростова рассказала о бездомном, которого регулярно видит в своем подъезде и в общественном транспорте. Мужчина страдает от открытой форму туберкулеза. Однако от помощи местных жителей с лечением и жильем регулярно отказывается. «Помогите изолировать человека от общества», — пишет автор поста.
В комментариях горожане согласились, что мужчина опасен, и ему необходима скорейшая помощь. «А вы короны боитесь», «Новая фобия», — пишут обеспокоенные ростовчане. Однако многие вступились за мужчину, они заявляют: «Так никто и не заставляет с ним целоваться», «Он живее всех живых, на улице мороз -20, а он на бетоне спит».
«Скорее всего, у него психическое расстройство. Вот и ведёт асоциальный образ жизни. Можно попробовать обследовать у психиатра. Возможно, признают нуждающимся в лечении», — заключили комментаторы.
Ранее жители Ростова потребовали убрать с Ворошиловского проспекта бомжей.