В комментариях горожане согласились, что мужчина опасен, и ему необходима скорейшая помощь. «А вы короны боитесь», «Новая фобия», — пишут обеспокоенные ростовчане. Однако многие вступились за мужчину, они заявляют: «Так никто и не заставляет с ним целоваться», «Он живее всех живых, на улице мороз -20, а он на бетоне спит».