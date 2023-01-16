Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Замглавы министерства Евгений Иванов рассказал изданию ТАСС, что на Западе стали ужесточать требования для туристов из РФ. Речь идет о получении шенгенских виз.
В данный момент россиянам нельзя приезжать в туристических целях в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию. А некоторые страны делают невыполнимые условия», — отметил Иванов.
Он добавил, что от россиян требуют оплатить сборы через западные банки. Либо необходим медполис от зарубежной компании, что сделать проблематично.
В результате оформление многократных виз свели к минимуму.
Ранее стало известно, что в Ростовскую область хотят привлечь более трех миллионов туристов.