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Posted Сегодня, 06:50

Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Ростовчане не могут оформить визы в ЕС из-за заведомо невыполнимых требований

Сегодня, 06:50
Фото: stockvault.net
Ростовчане не могут оформить визы в ЕС из-за заведомо невыполнимых требований
Жители Ростова-на-Дону могут столкнуться с проблемами при оформлении виз в ЕС из-за невыполнимых требований, сообщили в МИДе РФ.

Замглавы министерства Евгений Иванов рассказал изданию ТАСС, что на Западе стали ужесточать требования для туристов из РФ. Речь идет о получении шенгенских виз.

В данный момент россиянам нельзя приезжать в туристических целях в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию. А некоторые страны делают невыполнимые условия», — отметил Иванов.

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Он добавил, что от россиян требуют оплатить сборы через западные банки. Либо необходим медполис от зарубежной компании, что сделать проблематично.

В результате оформление многократных виз свели к минимуму. 

Ранее стало известно, что в Ростовскую область хотят привлечь более трех миллионов туристов. 

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