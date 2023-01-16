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Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Ростовчане заявили о вооруженном нападении пассажиров на таксиста

Сегодня, 11:40
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Ростовчане заявили о вооруженном нападении пассажиров на таксиста
В Ростове-на-Дону двое пассажиров с оружием напали на водителя такси, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось на пересечении Большой Садовой и Чехова. По словам горожан, двое пассажиров начали душить водителя такси и забрали у него телефоны.

«Водителю удалось вырваться, после чего нападавшие достали нож и разрезали четыре колеса. В салоне они забрали еще и кошелек, после чего скрылись», — сказано в сообщении.

Фото: vk.com/etorostovnadonu
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Официальной информации о происшествии не поступало, она сейчас уточняется. По словам ростовчан, водитель сейчас дает показания.

«Это скорее всего работали наркоманы в центре города да еще и днем. Но это просто жесть», — написали пользователи в комментариях.

Горожане добавили, что теперь нападавшие могут отправиться в колонию на несколько лет.

Ранее мужчина с черным шарфом ограбил магазин музыкальных инструментов в Ростове. 

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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