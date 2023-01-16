Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Происшествие случилось на пересечении Большой Садовой и Чехова. По словам горожан, двое пассажиров начали душить водителя такси и забрали у него телефоны.
«Водителю удалось вырваться, после чего нападавшие достали нож и разрезали четыре колеса. В салоне они забрали еще и кошелек, после чего скрылись», — сказано в сообщении.
Официальной информации о происшествии не поступало, она сейчас уточняется. По словам ростовчан, водитель сейчас дает показания.
«Это скорее всего работали наркоманы в центре города да еще и днем. Но это просто жесть», — написали пользователи в комментариях.
Горожане добавили, что теперь нападавшие могут отправиться в колонию на несколько лет.
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