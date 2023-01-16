Руководство Ла Лиги подало в суд на ФИФА

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
Руководство испанской Ла Лиги обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) с иском против ФИФА, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на испанские СМИ.
Причиной иска стало решение Международной федерации о расширении клубного чемпионата мира до 32 участников, изменении его формата и квалификации. Об этом в декабре минувшего года заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.
В Ла Лиге считают, что подобного рода шаги негативно отразятся на командах, поскольку это влечет за собой увеличение числа матчей.