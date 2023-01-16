rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:52

Published Сегодня, 16:52

Modified Сегодня, 16:53

Updated Сегодня, 16:53

Руководство Ла Лиги подало в суд на ФИФА

Сегодня, 16:52
Фото: pxhere.com
Испанские функционеры недовольны изменением формата клубного чемпионата мира.

Руководство испанской Ла Лиги обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) с иском против ФИФА, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на испанские СМИ. 

Причиной иска стало решение Международной федерации о расширении клубного чемпионата мира до 32 участников, изменении его формата и квалификации. Об этом в декабре минувшего года заявил президент ФИФА Джанни Инфантино. 

В Ла Лиге считают, что подобного рода шаги негативно отразятся на командах, поскольку это влечет за собой увеличение числа матчей.

Подпишитесь
В Ростове готовятся к морозам и новой волне коронавируса со штаммом «кракен»
Сегодня, 15:11
«Переломный момент»: ростовский эксперт спрогнозировал ход СВО после взятия Соледара
Сегодня, 16:31
Ученый из Ростовской области создал технологию раннего обнаружения беспилотников
Сегодня, 15:02
Ростовский эксперт Михайлов рассказал, как скрывают погибших и пленных на Украине
Сегодня, 14:23
Погибшие в авиакатастрофе в Непале ростовчане собирались открыть кофейню
Сегодня, 14:21
В Ростове утвердили список мест и правила легального выгула собак в 2023 году
Сегодня, 14:18